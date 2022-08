Kuidas hüvitatakse kodukontori kulud?

Tööga seotud kulud saab hüvitada maksuvabalt

Maksuvabalt saab hüvitada kodukontoris töö tegemisega kaasnevad kulud, sh interneti-, elektri-, vee- ja sideteenuste kulud, kuid seda vastavalt töö tegemise ja isikliku kasutuse osakaalule. Kuna töötaja kasutab internetti, elektrit ja sideteenuseid ka isiklikuks otstarbeks, ei saa selliseid kulutusi täies ulatuses maksuvabalt hüvitada. Seega on mõistlik leida iga kululiigi osas kasutusotstarbe proportsioon ning vastavalt sellele hüvitada töötajale kulud. Proportsiooni võib leida nii ajalise kasutuse kui ka ruutmeetrite järgi, peaasi, et see on põhjendatud ja dokumenteeritud. Kui tööandja hüvitab ka osaliselt korteriüüri või maksab töötajale renti, siis selline tulu on töötaja jaoks maksustatav ning tööandja peab kinni pidama tulumaksu.