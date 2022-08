Eesti üks suuremaid elektritarbijaid: me ei saa tehast sõrmenipsust tunniks välja lülitada

«Augustis toimunud arengud teevad eriti murelikuks, kuna elektri keskmine hind on juuliga võrreldes tõusnud peaaegu 60 protsenti ja viimaste päevade hinnatase on müügihindadesse edasilülitamiseks väljakannatamatult kõrge. Seetõttu on riiklikul tasemel ajutised abimeetmed käimasoleva energiasõja olukorras tööstusele möödapääsmatult vajalikud,» toonitas Lahe.

Juhatuse liikme sõnul on ettevõte otsinud ja rakendanud erinevaid energiaefektiivsuse meetmeid juba enam kui 10 aastat. «Hiljutiste investeeringute tulemusena vähenes Estonian Celli aastane energiatarbimine järjest nii 2020. kui 2021. aastal enam kui 10 gigavatt-tunni võrra. See on suurem sääst kui enamiku Eesti ettevõtete aastane elektritarbimine,» tõi Lahe välja.