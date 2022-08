Venemaalased kardavad eluasemelaenu võtta: hinnad on laes, aga sissetulekud kesised

Hüpoteeklaenude andmine kiirenes esialgseteel andmetel juulis 1,3 protsendini. Keskpanga hinnangul on see areng, sest juunis oli näitaja 0,7 protsenti. Aasta algusest on kasv olnud 7,4 protsenti. «See on üsna hea näitaja, arvestades, et aprillis- mais oli kukkumine,» kirjutab keskpank.