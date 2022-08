MIhkel Nestor: majanduse seis halveneb, tööturu tulevik on rohkem kui hämar

Aina tavalisemaks on muutunud ka olukord, kus ettevõtted on sunnitud tööjõupuuduse tõttu oma avamisaegasid ja töömahtu kärpima või halvemal juhul hoopis uksed sulgema. Teisalt on sellel tendentsil ka positiivne pool – uksed sulgevad ennekõike madala palga ja lisandväärtusega ettevõtted, mis parandab tootlikkust ja riigi elatustaset.

Tööjõupuudus on jätkuv probleem

Majandusstatistika alatine häda on see, et räägime eilsest päevast, samas kui täna võib olukord olla hoopis midagi muud. Parima ettevaate tööturu olukorra kohta annavad Eestis igakuiselt korraldatavad konjunktuuriuuringud tarbijate ja ettevõtete seas. Alustades viimastest, siis on Eestis valitsenud juba mõnda aega eriskummaline olukord, kus küsitletud ettevõtted nimetavad peamiseks äri kasvu takistavaks teguriks tööjõupuudust.

Nii tööstus- kui ehitussektor on seda peamise probleemina nimetanud juba eelmise aasta keskpaigast. Tööstuses on jahenev majanduskliima nüüd küll taas nõudluse esiplaanile tõstnud, ent ka tööjõupuudus on endiselt terav teema. Nii-öelda uue tulijana on aasta algusest tööjõu-murega silmitsi ka teenindussektor, kuid seal on töökäte nappus suve jooksul ainult süvenenud.

Majanduskliima jahenemine mõjutab ka tööturgu