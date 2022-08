Visa annab naisettevõtjatele 60 000 eurot

Naisi on Eesti ettevõtjate seas vähem kui mehi ja see tähendab, et naistele kuuluvatesse ettevõtetesse paigutatakse vähem kapitali. Naisettevõtjate motiveerimiseks käivitab Visa programmi She’s Next. Selle käigus valitakse Balti riikides välja neli naistele kuuluvat ettevõtet, millest igaüks pälvib 10 000-eurose kasvuraha ning 5000 eurot turundustegevuseks.