Elektribörs selgitab, kuidas sõnatuks võtnud rekordhind tekkis

Järgides Balti riikide turureegleid käivitas Nord Pool kolmapäevaks ka Leedu tipukoormuse reservid, mis tõid terve päeva jooksul turule 50 megavatti tunnis, teatas Nord Pool. Pärast reservide turule toomist kalkuleeriti oksjoni tulemused uuesti, ent kella 18-st 19-ni jõuti siiski maksimumhinnani.

Nord Pooli selgitusel koosneb Balti regioon kolmest võrdlemisi väikse tarbimise ja tootmisega pakkumispiirkonnast ning on seetõttu väga tundlik muutustele varustuses, nõudluses ja ühenduste võimekuses. 17. augustil olid ülekande võimekused vähenenud nii Soome–Eesti, Malmö–Leedu kui Poola–Leedu suundadel.

Balti turu väiksuse tõttu on viimastel nädalatel mitmed suuremad plokkpakkumised, mida iseloomustab vähene paindlikkus, turult tagasi lükatud. See ei ole börsi sõnul ebatavaline, kuid pingelistes turuoludes on oluline, et turuliikmed on plokkpakkumisi esitades ettevaatlikud, sest need võidakse niiöelda paradoksaalselt tagasi lükata.

Plokkpakkumine on pakkumise tüüp, mis määrab tunnid, mil kindel kogus võimsust turule antakse. Näiteks võib turuosaline pakkuda, et müüb 500 megavatt-tundi tunnis ajavahemikus 5.00–12.00, kui hind on sel ajal keskmiselt rohkem kui 200 eurot megavatt-tundi. Plokk võetakse vastu, kui keskmine turuhind on kõrgem kui ploki hind ja lükatakse tagasi kui keskmine turuhind on madalam. Plokk võetakse tavaliselt kas täismahus turule või lükatakse täismahus tagasi, mis teeb selle võrdlemisi vähepaindlikuks.

Plokk lükatakse niiöelda paradoksaalselt tagasi, kui selle turule võtmine langetaks keskmist hinda piisavalt madalale, et plokk ei oleks enam kasumlik. Näiteks kui plokki pakutakse müügiks 200 euroga megavatt-tunnist ja ilma selle plokita oleks keskmine hind pakutavatel tundidel näiteks 210 eurot, ent koos plokiga langeks hind 190 eurole, lükatakse plokk tagasi ja keskmiseks hinnaks jääb 210 eurot.