Vaata, milline toidupood on parima teenindusega

Uuringu tulemusena selgus, et sektori teenindustase on tõusnud kogu Baltikumis kolm protsenti. Toidukaupluste keskmine teenindustase on Baltikumi nõrgim Eestis (78,5 protsenti), parim teenindustase aga on Leedus (87,5 protsenti) ning teisele kohale jääb Läti (85,7 protsenti).

Murekoht on letiteeninduse kvaliteet

Sarnaselt 2021 läbi viidud uuringule on Eesti koondtulemusi vaadates kõige inaktiivsem klienditeekonna osa just letiteenindus. Positiivse aspektina saab öelda jällegi, et kauplused on selle osa fookusesse võtnud. Võrreldes eelmise aastaga selgitab letiteenindaja välja kliendi vajadusi 33 protsenti rohkem, küsides klientidelt lisaküsimusi. Üheks nõrgimaks lüliks jäi sarnaselt eelnevale aastale lisamüük, kuid ka siin on näha suuremat tõusu. Nimelt pakuti lisamüüki 11 protsenti rohkem kui eelneval aastal.

Ka Lätis ja Leedus on just letiteenindus kõige tagasihoidlikum klienditeeninduse osa.

Saaliteenindajate komistuskiviks jäi korrektne kontakti algus ning lõpp. Seevastu jätavad kassateenindajad kliendiga korrektselt hüvasti 15 protsenti rohkem kui eelmisel aastal ning klient lahkub kauplusest hea emotsiooniga.

Positiivsena saab välja tuua veel, et Eesti kauplused on puhtad ja korras ning kauplustes on mugavalt ruumi liikumiseks. Hinnasildid asetsevad korrektselt ning sooduspakkumised eristuvad tavakaubast. Rõhku on pandud ka teenindajate korrektsele vormirõivastusele.