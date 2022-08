Hiina majandus on kuumalaine tõttu ohus

Ränk kuumus on suurendanud nõudlust kliimaseadmete järele kodudes ja kontorites, mis omakorda avaldab survet elektrivõrgule. Põud on alandanud ka jõgede veetaset, vähendades hüdroelektrijaamades toodetava elektri kogust.

Äärmuslikud meetmed on kasutusele võetud ka paljudes teistes Hiina linnades. Näiteks Luzhou linnas lülitatakse öösel tänavavalgustid välja, et säästa elektrit ja leevendada survet elektrivõrgule.

Hiina peaökonomist Hang Seng Bank ütles, et kuumalainel on laastav mõju Hiina majandusele. «Olukord on üsna kohutav ning see võib kesta kaks kuni kolm kuud,» tõdes ta.