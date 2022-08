Professor: kõrge elektri hind ei pane tootjaid investeeringuid tegema

«Kui turg on defitsiidis, siis börsil sisulist mõtet pole,» vahendab ERR Konisti tõdemust. «Kuni Euroopa Liidus ei teki suuremahulist tootmisvõimekust, et suudetaks rohkem elektrit toota kui me tarbime, siis pole börsi tarvis.»

Konist ütles, et toetab börsisüsteemiist väljumist. «Rootsi ja Norra on piiranud ja piiravad energia eksporti, selliste uudiste valguses peaksime lahkumist kaaluma,» lisas ta.

Konisti sõnul on lahenduseks reguleeritud hinnad. «See on mõistlikum, kuna siis me teame, et igal ajahetkel on energia olemas. Börsi puhul see võimalus puudub nagu praegu näeme.»

Kõrge hind ei pane investeeringuid tegema

Kui praeguse elektribörsiga jätkajate kinnitusel on kõrged hinnad tingitud tootmisvõimsuste puudumisest ning annavad energiatootjatele motivatsiooni investeeringuid suurendada ja uusi tootmisvõimsusi ehitada, siis Konist vaatab ka teist nurka: kui hind on kõrge, siis ei ole tootjatel mingit põhjust uusi tootmisvõimsusi luua, mis hinna alla tooks. «Kui mina omaksin tootmisvõimsust, siis miks ma peaks hakkama ehitama tootmisvõimsust, mis hinnad alla tooks. Ma suudaksin väiksema elektrijaamaga endale palju rohkem kasumit toota ja sellega kaob investeeringute mõttekus ära. Perspektiivitu tundub sellise turu puhul täna täiendava investeeringu tegemine,» lausus Konist.

«Ootan kõikidelt parteidelt väga selget seisukohavõttu, kuidas kõrgete hindadega hakkama peaks saama ja siin peaksid olema ka tehnilised lahendused,» rääkis Konist.