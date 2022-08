Maagaasi hind rallib - Euroopa enegiakriisil pole lõppu näha

Maagaasi viitekontrakt sulgus neljapäeval 6,7 protsenti kõrgemal 241 eurol megavatt-tunni kohta, mis ületab eelmist märtsi alguses püstitatud rekordit, mil Venemaa sissetung Ukrainasse tekitas šokilaineid kogu turul. Hinnad on umbes 11 korda kõrgemad võrreldes tavapärase hinnatasemega praegusel aastaajal.

Kodumajapidamiste ja ettevõtete jaoks, kes seisavad silmitsi aastakümnete halvima inflatsiooniga, on hinnad tõusnud märkimisväärse kiirusega. Euroopa on juba kaotanud viimase aasta jooksul umbes poole oma tsingi- ja alumiiniumisulatamisvõimsusest kõrgete energiahindade tõttu ning tulevikus on oodata veelgi rohkem sulgemisi.