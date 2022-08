Elekter liiga kallis, kui suure säästu annab õhksoojuspump?

Õhksoojuspumbad lähevad sel aastal hästi kaubaks, mõnedel müüjatel on osa mudeleid juba ammu müüdud, teiste puhul võib tarneaeg ulatuda kuudesse. Ostubuum on igati mõistetav, sest parimad õhksoojuspumbad tarbivad soojatootmisel vaid umbes 20 protsenti elektrienergiat ja saavad ülejäänud 80 protsenti energiat õhust.

Kuna õhksoojuspumbad on tänavu ülipopulaarsed ka Soomes, siis uurisid põhjanaabrid elektrikütte efektiivsuse tõstmise programmi raames põhjalikult, kui suurt kasu pumbad siiski tegelikult annavad. Uuringust selgus, et lisaks pumba kasutegurile (COP), mõjutavad eramutes ka paljud muud asjad seda, kui suur sääst sellega küttes saadakse. Mõnda asja saab seejuures omanik mõjutada, mõnda mitte, vahendas Ilta-Sanomat.

Soomlased uurisid kokku 250 väikemaja elektritarbimist ja selgus, et keskmine elektrisääst õhksoojuspumbaga oli tublisti üle 3000 kilovatt-tunni (kWh) aastas. Motiva elamute energiatõhususe eksperdi Teemu Kettuseni sõnul on ühe õhksoojuspumba energiasäästupotentsiaal seni elektriradiaatoreid kasutanud majas 35–40 protsendi ringis. Mida suuremad on esialgsed küttekulud, seda suurem on kokkuhoid.