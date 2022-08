Latvenergo: elektrivarustust mõjutab välisühenduste piiratus ja Daugava madal veetase

Praegu on Balti regiooni elektriturul ainuke täiendav tootmisvõimsus kogu elektrinõudluse rahuldamiseks saadaval vaid kõrge või väga kõrge turuhinnaga, nentis ettevõte pressiteates.

Gaasi ja süsinikukvootide hinnad on rekordkõrgustel ning paljud elektrijaamad püüavad Latvenergo selgitusel kasutada turul olevaid odavamaid energiaressursse elektri tootmiseks. Samas on kuumad ilmad, vähesed tuule- ja veeressursid, samuti mitme elektrijaama samaaegsed remonditööd Balti riikides tekitanud ebapiisava elektrienergia tootmise olukorra, mida peegeldavad ka elektribörsi Nord Pool kõrged hinnatasemed. Kõik see tingib vajaduse rakendada töösse Latvenergo soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamad.