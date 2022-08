Kas ja millal võiks kogu maailm üle minna neljapäevasele töönädalale?

Sillaste sõnul on KPMGski mõeldud neljapäevasele töönädalale, kuid seda otsust peab hoolikalt kaaluma. «Osad meie ettevõtte juhid on öelnud, et KPMGs on niigi juba väga paindlikud tingimused, sest meil on kaugtöö võimalus. Oluline on, et töö saaks tehtud, vahet pole, kas töötaja teeb seda kontoris või kuskil mujal,» rääkis Sillaste.

Piltlikult öeldes ongi KPMGs õigus töötajal juba praegu neljapäevasele töönädale, kui ta saab oma töö tehtud nii, et on võimalik esmaspäev või reede vabaks teha.

«Ühelt poolt võib see juhile näida nii, et juba kehtibki neljapäevane töönädal, kuid teisalt peab see olema organisatsioonisiseselt konkreetselt kokku lepitud otsus, sest neljapäevane töönädal tähendab kogu töökultuuri muutmist. Vabadel päevadel ei saa teha koosolekuid ega muid tööga seotud tegevusi,» selgitas Sillaste.

Suur oht on ületöötamine

Suurim oht lühema töönädala juures on ületöötamine, sest seni viie päeva jooksul tehtud töö peab saama tehtud nelja päevaga. «Pidevalt ületunde tehes oled lõpuks ikkagi rohkem väsinud,» nentis Sillaste.

Samas tasub tema sõnul neljapäevase töönädala ülevõtmisele või vähemalt selle katsetamisele mõelda. «Võib ju katsetada ja siis piloteerida väiksemates gruppides, et näha, kuidas see praktikas toimib. Alles siis, kui on näha, et seesugune lahendus on väiksemale töötajate grupile sobiv, võib seda laiendada kogu ettevõttele,» rääkis Sillaste.