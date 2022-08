Swedbank: iga kolmas autojuht sattus mullu kaskojuhtumisse

Ligi kaks kolmandikku Swedbanki kaskokindlustuse eraklientidest on mehed ning kolmandik naised. «Iga kolmas Swedbankis kaskokindlustuse sõlminud naine ja iga kolmas mees on põhjustanud kaskokindlustusjuhtumi. Kõige noorem kahjuavalduse esitaja oli eelmisel aastal 18-aastane ning kõige vanem 88-aastane,» sõnas Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov.

Erakliendid on Swedbanki juures enim kindlustanud Toyota, Škoda ja Volkswageni sõiduautosid ning kõigi õnnetustes osalemise tõenäosus on olnud enam-vähem samaväärne, lisas Žemkov.

Uued, kuni viie aasta vanused sõidukid, mis moodustavad 43 protsenti Swedbanki kaskokindlustuse portfellist, satuvad teistest harvemini õnnetustesse – nende osakaal on 24% õnnetustest. «Rolli mängib ka juhi vanus, sest uuemaid sõidukeid kindlustavad sageli keskealised kliendid, kellel on rohkem sõidukogemust ning võimalusi uue auto ostuks,» märkis Žemkov.

Kõige rohkem kaskokindlustuse juhtumeid on 11-aastaste ja vanemate sõidukite puhul – neist on kaskokindlustuse juhtumis osalenud 41%, kuid nende osakaal Swedbanki kaskokindlustuse portfellis on alla viiendiku.