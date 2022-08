LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas homme on lühendatud tööpäev?

20. august on riigipüha, mis on tavaliselt töötajate jaoks vaba päev. Sel aastal langeb taasiseseisvumispäev laupäevale ning esmaspäevast reedeni töötava inimese jaoks on riigipüha sel aastal vabal päeval. Kui majandustegevuse tõttu ja töötajale kehtestatud graafiku alusel on vajalik töötada ka taasiseseisvumispäeval, siis eeldab seadus, et töötajale makstakse kahekordset töötasu.