MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Rahandusminister Eesti Energia hiidkasumist: kavatseme dividende võtta!

Päeval, mil suur osa Eesti rahvast oli – asjatult – naelutatud elektri börsihinna graafiku külge, kinnitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), et sügiseseks energiakriisiks on raha juba kogutud ning nentis, et ka tema kavatseb oma elektri börsipaketist loobuda.