USA keskpanga teatel on tulemas intressimäärade tõstmine

«USA keskpank on jätkuvalt pühendunud laenukulude edasisele tõstmisele, kuid mingil hetkel oleks asjakohane intressimäärade tõstmise tempot aeglustada,» edastati teadaandes.

Föderaalreservi ametnike hinnangul kulub «vastuvõetamatult kõrge» inflatsiooni kahe protsendi lähedale langemiseks veidi aega. Ühtlasi on olemas oht, et keskpank võib minna liiga kaugele, kui ta üritab nõudlust hindade langetamiseks jahutada.

Föderaalreserv on tõstnud oma baasintressimäära sel aastal 225 punkti võrra sihtvahemikku 2,25% kuni 2,50%, et ohjata nelja aastakümne kõrgeimat inflatsiooni, mis on Föderaalreservi eelistatud mõõdupuu järgi enam kui kolm korda kõrgem kui soovitud 2%.