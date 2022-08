Briti supermarketite kett hakkas pakkuma klientiele toidu ostmiseks laenu

Briti toidupoodide kontsern Iceland Foods võimaldab ostjatel võtta väikeseid intressivabu laene toiduainete ostmiseks, mis on suunatud vaestele majapidamistele, kes võitlevad järsult kasvava elukallidusega, vahendab Reuters.

Iceland teeb koostööd mittetulundusliku laenuandjaga Fair For You, et pakkuda 25 kuni 100 naela (30-118 euro) suuruseid laene eelnevalt laetud kaartide kaudu rahaliselt haavatavatele klientidele, kes saavad tagasimakseid teha kord nädalas.