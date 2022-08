Rootsi plaanib 2,8 miljardi euro suurust paketti elektrihinna tõusu kompenseerimiseks

Rootsi valitsus teeb ettepaneku vähemalt 30 miljardi Rootsi krooni (umbes 2,84 miljardi euro) suuruse paketi kohta, et hüvitada kodumajapidamistele elektrihinna tõusu, teatas Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT .

Rootsi ametiasutused peavad nüüd SVT sõnul toetusmeetodit täiendavalt uurima. Raha võetakse riikliku võrguagentuuri ülejäägist, mis valitsuse hinnangul on aasta lõpuks 60 miljardit Rootsi krooni ehk 5,67 miljardit eurot.

Peaminister Magdalena Andersson ütles kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et Rootsi valitsus ei soovi, et Rootsi ettevõtjad ja majapidamised oleksid elektrihinna tõusu pantvangid. Ta ütles, et elektriturg ei ole kavandatud praeguseks äärmuslikuks olukorraks.