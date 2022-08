Mitmed Euroopa metallitootjad peatavad kõrgete energiakulude tõttu tootmise

Maagi sulatamine metalli tootmiseks on üks tööstuslikest protsessidest, mis sõltub kõige rohkem energiast, mille hind on Euroopas tõusnud järsult.

Slovalco, mille aastane alumiiniumi tootmismaht on 175 000 tonni, teatas, et Slovakkia ei ole ELi süsteemi raames suutnud kompenseerida energiamahuka tööstuse süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis tähendab, et tal tekiks «märkimisväärne rahaline kahju», kui tegevus jätkuks pärast käesolevat aastat. Nagu paljud teisedki Euroopa tehased, töötas see tehas enne sulgemise väljakuulutamist alla tootmisvõimsuse.