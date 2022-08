Kütusemüüjad: Eestit diislikütuse defitsiit ei ähvarda

«Hetkel me ei näe, et sel aastal need probleemid Eestit puudutaksid. Eestis on ajalooliselt kütusemüüjad sõlminud aastaseid fikseeritud kogustega tarnelepinguid ning spot-turul kaubeldakse selle võrra vähem. See tähendab omakorda tarnekindlust. Saame aru, et mujal Euroopas on praktika veidi teistsugune, turult otsitakse jooksvalt võimalikult soodsaid pakkumisi ja defitsiidi olukorras võib see tõepoolest ärevust tekitada,» kommenteeris Õigus BNS-ile.