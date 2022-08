Tele2 juht: Kuidas Muski kosmoseinterneti firma Eestisse tulek siinset turgu mõjutab?

Siiski on meil üks turuanomaalia, mis võib seda muuta - nimelt on Eestis koduse interneti püsiühenduse hinnad suhteliselt kõrged. Eesti leibkond võib 1 GB internetiühenduse eest maksta 100 eurot kuus, samas kui Leedu leibkondadele on sama pakett kättesaadav vähem kui 20 euroga.

Starlinki standardhind 100 eurot on enamikus riikides liiga kõrge võrreldes samalaadse interneti püsi- ja mobiilsidevõrguga, kuid Eestis on see kiudoptiliste võrkude hindadega võrreldav. Eesti ettevõtete jaoks, kes maksavad sageli mitu korda kõrgemat hinda kui kodumajapidamised, võib Starlink olla mõistlik valik.

Kusjuures, Starlink teeb praegu Prantsusmaal (kiiruspiiranguga) pilootprojekti, mille hind on «ainult» 50 eurot kuus, ja oletatakse, et seda võidakse laiendada ka teistesse riikidesse. Kõrgete hindade tõttu on Eesti jäänud ülikiire interneti kasutuselevõtu osas maha peaaegu kõigist Euroopa riikidest.

Sellepärast võib Starlinki praegune jõudlus >100MBps olla ahvatlev võrreldes kallite kodumaiste võimalustega. Sellest, miks Eestis on ülikiire interneti hinnad kõrged, oleme palju rääkinud – olulise turujõuga ettevõte, Telia müüb sideettevõtjatele ligipääsu oma võrkudele liiga kõrgete hulgihindadega ja turujärelevalve pole suutnud tegelikku konkurentsi üle-eestiliselt tagada.

Lisaks on oluline mainida, et Starlink ei paku mobiilside lõppseadmete katvust nagu mõned konkurendid. See tähendab, et Starlinkil puudub kavatsus siseneda mobiilsideturule, mis on Eestis üha enam muutumas peamiseks võrguks.