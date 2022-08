Tele2 juht: Kuidas Muski kosmoseinterneti firma Eestisse tuleb siinset turgu mõjutab?

Olgu, Starlink on Elon Muski ettevõte ja see on iseenesest juba päris lahe. Aga päriselt, milline on Starlinki Eestisse tuleku nähtav mõju ja potentsiaal?

Alguses ja otsekohe – mitte kuigi suur. Internetiühendust pakkuv satelliitside on Eestis juba aastaid olemas olnud, kuid see on aeglasema kiiruse ja suurema latentsusega, mis on tingitud satelliitide orbiitide suurtest kõrgustest maapinna suhtes. Isegi Starlinki kasutatav satelliiditehnoloogia ei ole uus. Maa madalal orbiidil (Low Earth Orbit - LEO) asuvate satelliitidega tegelevad ettevõtted alustasid juba rohkem kui kakskümmend aasta tagasi ja läksid väga kiiresti pankrotti, kuna kulud olid kõrged ning tehnoloogia ja turutingimused olid kehvad. See, mida Musk endale iseloomulikus stiilis mängu toob, on ambitsioonikus, mastaapsus ja ressursid. Niisiis võib turu areng olla (võib-olla) kiirem ja laialdasem kui minevikus. Lisaks ei ole Starlink ainus võimalus, isegi mitte selle konkreetse satelliiditehnoloogia puhul. Amazon, Telesat, OneWeb on kõik olulised tegijad, kellel on sama sügavad taskud ja kes keskenduvad samuti massilise LEO-satelliitide katvuse tekitamisele, et pakkuda suuremaid kiirusi ja väiksemat latentsust.

Aga kas Starlinki tulek siiski mõjutab Eestit?