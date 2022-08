President Karis: Paldiski LNG-terminal aitab gaasijaamad tagasi turule

«Ülikõrge elektri hind ja gaasivarustus on otseselt seotud, sest naaberriikides toodetakse suur osa elektrit gaasist. Gaasi puuduses ei suuda elektrijaamad nõudlust katta. LNG vastuvõtuvõimekusel on oluline roll selle probleemi lahendamisel, et tuleval talvel ei tekiks gaasi puudust. Loodan, et Balti koostöö toob ka kiiret leevendust murele viimaste päevade kõrge elektri hinna pärast,» teatas täna Paldiski LNG-terminali ehitust külastanud Karis ühismeedias.

President avaldas kiire tegutsemise eest tunnustust ka projektiga seotud ettevõtjatele. «Eelmisel nädalal oli uhke lugeda New York Timesist, et Paldiskisse rajatav terminal saab tõenäoliselt esimeseks Euroopa LNG-terminaliks, mis valmib pärast sõja puhkemist Ukrainas. See on suur tunnustus Eesti ettevõtjatele ja ärikeskkonnale, kes võtsid riski ja hakkasid tegutsema juba märtsis.»

Karise sõnul on ettevõtjate kiire tegutsemise tõttu endiselt võimalik, et LNG vastuvõtuvõimekus saab novembriks loodud.

«Veendusin täna, et terminali ehitus on täies hoos ja selle valmimine novembriks on realistlik. Alles 1. mail oli siinkohal samasugune rannik, kui mõned sajad meetrid kõrval. Tänaseks on aga enam kui kaks kolmandikku vaiatöödest tehtud, käivad betoonitööd. Ühe vaia pikkus on 44 meetrit, millest umbes 33 meetrit on veealune osa ja sellest omakorda veel 15 meetrit merepõhjas. Kõik vaiad täidetakse betooniga. Ka esimesed sillatalad on juba paigas,» tutvustas president projekti kulgu.