Saksamaa hoidlad saavad Vene gaasita tühjaks kolme kuuga

«Oleme hoidlate täitmise osas olnud veidi kiiremad kui varem, kuid see ei ole märk, et võiksime lõõgastuda,» ütles Müller teisipäeval antud intervjuus.

«Ma ei saa teile lubada, et kõik Saksamaa gaasihoidlad on novembris 95 protsendi ulatuses täitunud. Ja seda isegi heade pakkumise ja nõudluse tingimustes. Parimal juhul täidab kolm neljandikku neist eesmärgi,» lisas Müller.

Siiski ei tohiks Saksa tööstus veel eeldada, et regulaator kehtestab kindla korra, mille alusel ettevõtteid turult ära lõigatakse. «Me ei tea veel, kuidas kriis edasi areneb. Me ei saa anda kindlust, et mõned tarbijad saaksid enne teisi kärbitud,» ütles Müller. «Oleme läbipaistvad, kuid ma tean, et see ei ole rahuldustpakkuv sõnum.»