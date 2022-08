Suurbritannia inflatsioon küündib peagi 10,1 protsendini

Briti majandusteadlased ennustavad, et 10,1-protsendiline inflatsioonimäär ei ole veel lagi – oktoobriks võib see kerkida koguni 13,3 protsendini.

Briti rahandusminister Nadhim Zahawi sõnul on praegu suurim prioriteet inflatsiooni kontrolli alla saamine ning selleks on kasutusele võetud kõik võimalikud meetmed.

Üks võimalus hinnatõusu kontrolli alla saada on intressimäärade tõstmine, mis julgustab inimesi laenama ja vähem kulutama. See peaks teoreetiliselt julgustama inimesi ka rohkem säästma. Inglismaa Keskpank tõstis hiljuti intressimäärasid 1,25 protsendilt 1,75 protsendile, et ohjeldada hüppeliselt tõusvaid hindu.