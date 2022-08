Kohalikud omavalitsused saavad 2,28 miljoni euro eest soetada generaatoreid ja sidevahendeid

Hindamisel võeti aluseks ka põhimõte, et iga omavalitsuse kriisivalmiduse suurendamine on oluline ja vajalik, seega saavad toetust kõik taotluse esitanud omavalitsused.

«Elekter ning side on kriisiolukorras möödapääsmatult vajalikud, seega oleme kindlad, et pärast projekti elluviimist paraneb kohalike omavalitsuste kriisideks valmisolek märkimisväärselt ja see on hea baastase, millelt edasi minna. Meie soov on toetustega jätkata ka järgnevatel aastatel, et kohalike omavalitsuste kriisivalmidust kivihaaval edasi ehitada,» ütles Lillo.