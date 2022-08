Venemaa majandusministeerium kärpis järsult inflatsiooniprognoosi

Ministeerium loodab, et riigi sisemajanduse koguprodukt (SKT) väheneb 2022. aasta lõpuks vaid 4,2 protsenti ja 2023. aastal 2,7 protsenti. Nagu väljavaate eelnõus märgitud, on riigi SKT 2022. aastal 144,9 triljonit rubla (2,37 triljonit dollarit). Dokumendi kohaselt algab taastumine juba 2024. aastal (+3,7%) ja jätkub 2025. aastal (+2,6%).

Samuti eeldab ministeerium, et Venemaa kaubandusbilanss on 2022. aasta lõpu seisuga 299,6 miljardi dollariga plussis, kuid edaspidi hakkab ülejääk langema. Prognoosi kohaselt kasvab 2022. aastal kasvab eksport 585,3 miljardi dollarini ja import väheneb 285,7 miljardi dollarini. 2023. aastal oodatakse 190,8 miljardi dollari suurust ülejääki ekspordi vähenemise ja impordi suurenemise tõttu (vastavalt 505,4 miljardit dollarit ja 314,5 miljardit dollarit). Kaubandusbilansi ülejääk 2024. aastal on 169,2 miljardit dollarit ja 2025. aastal 153,6 miljardit dollarit.