Valitsus võtab kodutarbija elektri hinna kontrolli alla

Infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan (Isamaa) kinnitas eile pressikonverentsil, et kodutarbijad hakkavad ostma elektrit, mille hinda kontrollib konkurentsiamet, ja see on kõige soodsama hinnaga põlevkivielektrijaama tootmishind, millele lisatakse mõistlik kasumimarginaal.

Foto: Madis Veltman