4000 EUROT MEGAVATT-TUNNIST ⟩ Balti riikides sai elekter otsa

Elekter sai Balti riikides otsa, mistõttu kolmapäeval kella kuuest seitsmeni õhtul maksab elektri megavatt-tund börsil 4000 eurot. Ilmselt maksaks rohkem, aga kõrgemat hinda pole elektribörsil võimalik panna. Viimased kuud on hind elektribörsil olnud enneolematult kõrge, kuid sellist tundi pole veel olnud, mil on pakkumisi olnud vähem kui nõudlust.

Narva tanki paralleel pole elektribörsi analüüsides juhuslik, sest just nimelt Vene-Ukraina sõda on praeguse elektrikriisi põhjuseks. Kuna elektrikaubandus Balti riikide ja Valgevene ning Venemaa vahel, samuti Venemaa ja Soome vahel on kevadest saadik katkenud, on tulemuseks hiiglaslik puudujääk. Nelja riigi peale on kokku puudu ligi terve Läti riigi vajadusi kattev vooluhulk. Ning selline defitsiit annab end hinnas tunda.