Nafta- ja gaasihiidude kliimanägemused ei vasta Pariisi leppele

Riigid võtsid 2015. aasta Pariisi leppega kohustuse on vähendada kliimasoojenemist alla 2C tööstuseelset tasemest ja jätkata pingutustega, mis hoiaksid kliimasoojenemise 1,5C piiril.

Töörühm hindas igas stsenaariumis pakutud tipp- ja sajandilõputemperatuure, märkides, et mõne stsenaariumi järgi võib maakera keskmine temperatuur pärast tipu saavutamist 2100. aastaks langeda.

«Enamik stsenaariume, mida me hindasime, võib lugeda Pariisi leppele mittevastavaks, sest need ei suuda vähendada soojenemist tublisi alla 2C, rääkimata 1,5C-st, ja ületaksid 1,5C soojenemispiiri märkimisväärselt,» ütles uurimistöö kaasautor Robert Brecha mõttekojast Climate Analytics.

«Energiasüsteemide muutmine on Pariisi leppe soojenemispiiri saavutamiseks kriitilise tähtsusega ning otsustajatel on vaja usaldusväärset ja läbipaistvat teadushinnangut,» ütles ta.

Analüüsis leiti, et Shelli stsenaarium Sky tõstaks aastaks 2069 maakera temperatuuri 1,8C võrra.

Shelli pressiesindaja ütles AFP-le, et Sky on vaid üks firma mitmest tulevikunägemusest.

BP Rapid saavutaks sama määra 2058. aastaks ja firma teine stsenaarium Net Zero lubab mediaansoojenemise tippu 1,65 kraadil.

Ainult IEA Net Zero 2050 stsenaarium on kooskõlas Pariisi leppe 1,5C eesmärgiga, jõudsid uuringu autorid järeldusele.

«Fossiilkütusefirmad väidavad, et nad võivad jätkata nafta ja gaasi põletamist ega ületa 1,5C soojenemispiiri ja tsiteerivad õigustuseks oma stsenaariume,» ütles Climate Analyticsi juht Bill Hare.

«Meie uuringud näitavad, et nende teed purustavad Pariisi leppe. Isegi 1,5C piiri ajutisel ületamisel on katastroofiline mõju ning see nõrgendab oluliselt meie suutlikkust kliimamuutusega kohaneda.»