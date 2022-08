Hispaania peaminister tahab gaasitoru ehitamist Kesk-Euroopasse

«Hispaanial on palju pakkuda, et aidata Euroopal vähendada oma energiasõltuvust Venemaast,» ütles Sánchez.

Hispaanial on hetkel kuus veeldatud maagaasi (LNG) terminali, kust suunata gaasi edasi oma toruvõrgustikku. Samas on Hispaanial vaid kaks väikese mahuga ühendust Prantsuse gaasivõrgustikuga, mis piirab võimalusi EL-i gaasihädade lahendamiseks.

Madridi sõnul on võimalik suure tarnevõimekusega torujuhtme ehitamine üle Püreneede mõne kuuga. «See on midagi, mida Hispaania valitsus on nõudnud Euroopalt juba pikka aega... ning me loodame, et me saame varsti selle unistuse reaalsuseks muuta,» ütles Sánchez.