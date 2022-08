Eesti Energia: probleem on gaasijaamades, kes ei tee börsile pakkumisi

«Probleem on terve Baltikumi juhitavas tootmisvõimsuses tervikuna, mitte ainult Eestis. Mingil põhjusel ei ole Balti riikides asuvad gaasielektrijaamad oma pakkumisi turule teinud. Seda on kokku pea 2000 MW võimsust,» selgitas Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola Postimehele.

Vainola kinnitas Postimehele, et rikked kõrvaldatakse lähipäevadel. Nord Poolile on riigifirma teatanud, et Auvere jaam naaseb turule 20. augustil, 5. plokk aga neljapäeval, 18. augustil.

Eesti energiasuppi lahjendavad suvekuudel ka plaanilised hooldused, mistõttu on tootmisest praegu väljas Balti Elektrijaam 11. plokk (192 MW) ning Eesti Elektrijaama 6. plokk (173 MW). «Mis puudutab meie jaamade hooldust, siis need on olnud pikalt ette planeeritud ja turule teada antud. Neid töid tehaksegi suvel ehk madalama tarbimisega perioodil, et sügis-talviseks kõrgema nõudlusega perioodiks elektrijaamad ette valmistada,» selgitas Vainola vähese pakkumise tagamaid.