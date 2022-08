ÜK tööjõupuuduse tõttu mädaneb põldudel üle 70 miljoni euro eest toitu

Tööjõupuuduse tõttu läks aasta esimesel poolel raisku umbes 22 miljonit naela (26 miljonit eurot) puu- ja köögivilju, selgub National Farmers Unioni uuringust peaaegu 200 põllumajandustootja seas. Kuna küsitlus esindab kolmandikku aiandussektorist, ületab see üldarv tõenäoliselt 60 miljonit naela, ja seda ajal, mil toiduainete hinnad tõusevad pea rekordilise kiirusega.

«See on lihtsalt traagiline, et kvaliteetset ja täisväärtuslikku toitu raisatakse ajal, kui peredel on juba praegu raskusi elamiskulude tõusu tõttu,» ütles NFU aseesimees Tom Bradshaw oma avalduses.

Kuigi paljudes majandusharudes on tööjõupuudus, on põllumajanduses sageli eriti raske töötajaid ligi meelitada, sest töökohad on hooajalised ja võivad tähendada pikka füüsilist tööd suhteliselt madala palgaga. Ka on Brexit raskendanud värbamist Euroopa Liidust. Alates eelmisest aastast on Briti põllumajandusettevõtetes hävitatud tuhandeid sigasid, sest lihatehastes on olnud tööjõupuudus.