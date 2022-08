Piusa kõrts sulgeb homme kõrge elektrihinna tõttu uksed

Elektribörsi Nord Pool Spot Baltikumi juht Ingrid Arus ütles Postimehele, et 4000-eurose elektrihinna tekitas olukord, kus regiooni võimsustest ja ühenduskaablitest ei piisanud, et nõudlus ära katta. «Sellel tunnil, kui hind kerkib 4000 eurole megavatt-tunnist, ei õnnestunud soovitud nõudlust pakkumisega katta. See tähendab, et börsilt sooviti osta rohkem, kui oli turul müüa,» selgitas Arus.