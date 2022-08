Solman: Venemaa ettevõtjatega sõlmitud hankelepingud tuleb lõpetada

«Venemaa ettevõtjad ei tohi osaleda meie riigihangetel. Nüüd saavad meie hankijad vähimagi kahtluse korral küsida juurde ka täiendavaid tõendeid, et see kindlalt välistada. Kõik Venemaa ettevõtjatega sõlmitud hankelepingud tuleb lõpetada hiljemalt 10. oktoobriks,» selgitas riigihalduse minister Riina Solman.

Keelatud on sõlmida hankeleping või jätkata juba sõlmitud hankelepingu täitmist Venemaa kodaniku, residendi või seal asutatud ettevõtte, asutuse või muu üksusega. Samuti ei saa nad olla hankelepingu täitmisel alltöövõtjad ega tarnijad.

Keelatud on ka hankelepingu sõlmimine või jätkamine juhul, kui ettevõtja ise sanktsiooni alla ei kuulu ega ole seotud sanktsiooni subjektidega, kuid tarnib kaupa, millele on kehtestatud rahvusvaheline sanktsioon.

Hankijal on eksimise välistamiseks õigus nõuda riigihankes osalevatelt ettevõtetelt mis tahes kinnitusi, andmeid ja tõendeid, et kontrollida rahvusvahelise sanktsiooni puudumist.

«Mõistame, et juba sõlmitud hankelepingute ülesütlemine võib panna hankijad keerulisse olukorda, mistõttu on selleks jäetud üleminekuaeg,» ütles Solman. «Seega, kui juba sõlmitud sanktsioone rikkuv hankeleping oli sõlmitud enne 9. aprilli ja kehtib kuni tänavu 10. oktoobrini, võib selle täitmist jätkata. Sellised lepingud, mille tähtaeg on hilisem kui 10. oktoober, tuleb hiljemalt sellel kuupäeval lõpetada,» ütles riigihalduse minister.