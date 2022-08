Kuumalaine lennutas gaasihinna uutesse kõrgustesse

Hinnatõusu põhjustab see, et kuumade ja kuivade ilmadega on kaasnenud Euroopa jõgede veetaseme kiire langus, mis takistab teiste energiakandjate transporti. Seega on energiatootjad sunnitud kasutama asendusena rohkem gaasi ja seda ajal, mil Venemaalt pärit tarneid jätkuvalt piiratakse, kirjutas Bloomberg

Lääne-Euroopa kõige olulisema kütuse ja muude tööstuskaupade transpordikanali - Reini jõe - veetase saavutas sel nädalal uue madalseisu ega võimalda enam täislastis laevadel seal liigelda.

Energiahinnad on Euroopas hüppeliselt kerkinud varem juba seetõttu, et Venemaa vähendas kordades oma gaasitarneid. Hinnad on tänaseks tõusnud üle 11 korra kõrgemale kui viimase viie aasta suvehooaja keskmine.

Venemaa gaasihiiglane Gazprom PJSC prognoosib, et kui praegune trend Euroopa turul jätkub, võivad gaasihinnad sel talvel tõusta üle 4000 dollari tuhande kuupmeetri kohta, teatas Gazprom teisipäevases avalduses. See võrdub umbes 347 euroga megavatt-tunni kohta, mis on kõrgem kui rekordiline 345 eurot, milleni kerkis gaasi börsihind märtsi alguses peagi pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Samal ajal jätkub Saksamaa ja Venemaa vaheline vaidlus Nord Streami torujuhtme turbiini pärast, mis jäi pärast parandustöid Kanadas Saksamaale ja pole sealt edasi liikunud. Moskva vähendas eelmisel kuul tehnilistele probleemidele viidates gaasi tarnimist Nord Streami kaudu 20 protsendini läbilaskevõimest. Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles esmaspäeval, et turbiin tuleks kohe Venemaale viia, kuid Moskva kasutab segast olukorda «ettekäändena», et vähendada tarneid Euroopasse.