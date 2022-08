VÄRSKED FOTOD ⟩ Paldiski LNG terminalis algas järgmine ehitusjärk

Esimesed üle 30 meetrised sillatorud said paika sel nädalavahetusel. «Lühidalt öeldes – platvormi suuremõõtmeline lego on põhimahus kokku pandud ja oleme alustanud suurte monoliit-betoonitöödega. Nädalavahetusel sirutasime ennast juba platvormilt välja esimesele vendripaalile,» märkis Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla.

«Tahaks toonitada, et sedavõrd kriitilises ajagraafikus, kus projekteerimine ja ehitus käivad sisuliselt käsikäes ja enamus tööde teostamine käib avamerel, on vaatamata eeltööde läbimõtlemisele ja täpsele planeerimisele ikkagi määrav roll ilmal, täpsemalt kontrollimatutel tuultel. Tähtajad on ees ja kõik tõesti pingutavad, et tagada Eleringile platvormi etapiviisiline üleandmine alates 1. septembrist ja kai lõpptähtaeg 31. oktoober,» lausus Raudla.