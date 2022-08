Puidutööstuse liit kahtlustab Venemaa puidu impordikeelu rikkumisi

Kauba statistikas kajastub, kuidas kasevineeri import Venemaaga piirnevatest riikidest, eriti Kasahstanist, Gruusiast ja Aserbaidžaanist, on viimastel kuudel järsult tõusnud. Enne 8. aprillil Venemaale kehtestatud viiendat sanktsioonide paketti oli see kogus liidu sõnul pea olematu.

Liidu hinnangul on põhjust kahtlustada, et Venemaal toodetud vineeri imporditakse eespool nimetatud kolmandatesse riikidesse ja eksporditakse seejärel Euroopa Liitu justkui Kasahstani, Gruusia või Aserbaidžaani päritoluga kaubana. See on ebaseaduslik, kuna rikub Venemaa puittoodete impordikeeldu, mis rakendus Euroopa liidu kuuenda sanktsioonide paketi all 10. juulil.