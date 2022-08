Elektrilevi saab riigilt võrgu arendamiseks toetust

«Eesti taastuvenergiatoodang on viimastel aastatel läbi teinud oodatust suurema arengu ning vabu liitumisvõimsusi jaotusvõrgus napib. Taastuvenergia on aga oluline vahend, kuidas pikaaegselt piirkonnas energiahindu madalamaks tuua. Tagamaks, et meie inimesed ja ettevõtted saaksid kiiremini võimaluse rohkem ise endale vajaminevat ja loodust säästvat elektrit toota, toetab riik Elektrilevi, kes saab võimaluse järgmiseks aastaks planeeritud investeeringuid varem ellu viia,» rääkis Sikkut.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et rahastusotsus on väga oluline samm rohepöörde toetamisel ja mikrotootjate võrku ühendamisel. «See rahasüst parandab võrgu töökindlust ja toob juures täiendavaid liitumisvõimsusi juba käesoleval aastal. Meie eesmärk on tagada elektrivõrguga liitumise võimalus kõikjal Eestis, et kõik majapidamised ja ettevõtted saaksid minna sujuvalt üle taastuvenergiale,» rääkis Härm.