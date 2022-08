Kallase valitsus viib Eesti tuuleparkide ajastusse

Valitsuse koostöölepe ütleb, et aastal 2030 toodetakse Eestis taastuvelektrit niisama palju, kui seda tarbitakse. Rohepöörde eesmärk pole peaaegu mingit tähelepanu saanud, sest kogu aur on läinud mõistatamisele, et kui palja hakkab maksma elekter kodutarbijaile uudse universaalteenusega.

Kallase valitsuse rohelise elektri tootmise plaan tähendab, et Eestisse tuleb lähiaastail mitme miljardi euro väärtuses uusi investeeringuid, samuti tähendab see sadu uusi töökohti ning seda, et Eesti elektritootmine on kümnendi lõpuks peaaegu täielikult uuesti sündinud. Kui praegu on elektritootmise keskpunkt Narva põlevkivijaamades, siis uue plaani järgi nihkub see Eesti lääneossa – Liivi lahte ning Saare- ja Hiiumaa rannikule merre. Algab tuuleparkide ajastu.