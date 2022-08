Eesti on energiatoetuste poolest üks Euroopa Liidu kehvikutest

Teisipäeval peaks selguma, milline on valitsuse sügisene elektriturureform, kuid ikka veel pole teada tarbijatele olulisim arv: milliseks kujuneb elektri universaalteenuse hind. Seni on speku­leeritud ­hinnaga 15–20 senti kilovatt-­tunni eest ja kui arvestada, et eelmisel nädalal ulatus keskmine elektri börsihind rekordiliselt 35,4 sendini, siis oleks ligi kaks korda odavamast universaal­teenusest tarbijatele kasu.