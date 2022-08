Soojatootjad: lähiajal tuleks hoiduda hinnaregulatsiooni muutmisest

Ühingu juhataja Siim Umbleja selgitas kirjas ministeeriumile, et soojuse hinnaregulatsiooni aluseks Eestis on kaugkütteseadus, mille hinnakujundust puudutavad sätted on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

«On tervitatav, et konkurentsiamet omab võimekust innovaatiliselt mõelda, kuid turuosaliste jaoks on praegustes muutlikes oludes investeerimiskindlus akuutsem kui kunagi varem. Viimast õõnestab igasugune ja ootamatu metoodikate/käsitluste muutmine, eriti olukorras kus uued muudatused võivad omada mõju juba varem tehtud investeeringutele. Viimast tuleks igati vältida,» toonitas Umbleja.

Ühingu juht märkis, et regulatiivsete muudatuste puhul on eriti oluline põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida võimalikke mõjusid ja vastasmõjusid. Eksergia meetodi puhul sellega aga nende hinnangul piisavalt arvestatud ei ole.

Umbleja leiab, et ajal, kui energiaallikate kättesaadavus ja hinnad on pidevas muutumises, lisab hinnaregulatsiooni alustalade drastiline muutmine turule suurt ebakindlust ning suure koormuse all on nii turuosalised kui ka konkurentsiamet, sest kiired kütusete hinnamuutused tingivad vajaduse kooskõlastada konkurentsiametiga pidevalt uusi piirhindu.