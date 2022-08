Saksa majapidamisi ähvardab oktoobris suur lisaarve

Neljaliikmelise perekonna puhul, kelle iga-aastane energiatarbimine on 20 000 kilovatt-tundi, teeks see 483,80 eurot enne makse.

Energiahinna tõusu põhjuseks on Venemaa gaasitarnete märkimisväärne vähendamine pärast Moskva sissetungi Ukrainasse. Gaasiimportijad on seni lisakulud ise katnud, kuid alates oktoobrist võivad nad valitsuse otsusega need tarbijate arvele kirjutada.

«See ei ole sugugi lihtne otsus, kuid see on vajalik, et tagada kütte- ja energiavarud majapidamistele,» ütles majandusminister Robert Habeck. Ta lubas, et maksuga kaasneb ka uus abipakett, mille üksikasju veel arutatakse.