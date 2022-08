A1000 Marketi käive kasvas veerandi võrra, kasum hüppas üle 7000 protsendi

2020. aastal oli ettevõtte puhastasum majandusaasta aruande kohaselt kohaselt 7356 eurot.

A1000 Marketi juhi Tarmo Lauringu sõnul mõjub kaubanduse üldine hinnaralli odavpoe müügile hästi, sest inimesed otsivad kohti, kuidas kokku hoida. «Tänavu esimesel poolaastal kasvas külastajate arv näiteks mullusega võrreldes pea neljandiku võrra,» rääkis Lauring.

«Eesti suuremad kaubandusketid on end viimase kümnendiga paksuks söönud, võtnud suured finantskohustused ja näevad praegu kurja vaeva, et see raha inimeste käest tagasi korjata. See on ka üks põhjus, miks hinnad praegu paljudes poodides nii kiiresti tõusevad,» lisas Lauring.

«Meil pole suuri pangalaene ega kosmilisi püsikulusid. Oleme kogu tegevuse jooksul piiranud kulutusi nii turundusele, ebavajalikule inventarile kui juhtimisstruktuurile,» rääkis Lauring. Tema sõnul on keti eesmärk hoida odavat hinnataset ja sellega elab pikas plaanis ära. Ka kinnitas ta, et hoolimata sellest, et tegemist on odavpoodide ketiga, makstakse töötajatele õiglast palka, mis juhi kinnitusel on jaekaubanduse üks kõrgemaid.

«Toome ka väga palju kaupu ise maale, mis võimaldab pakkuda eristuvat valikut ning soodsamat hinda. Me pole inflatsiooni taustal oma juurdehindlust suurendanud ja ka sellist plaani pole, samas on see teistes kettides selgelt tõusuteel,» lisas Lauring.