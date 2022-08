Küsitlus: iga teine Eesti elanik on hinnatõusu tõttu raskustes

Havas korraldas juunis kindlustunde uuringu, milles osales üle poole tuhande 15–79-aastase eestimaalase. Küsitlusest ilmnes, et hinnatõus, sealhulgas möödunud talvel lakke kerkinud energiahinnad, on oluliselt pärssinud iga teise eestimaalase ostujõudu ja toimetulekut: 12 protsenti vastanutest kinnitas, et nad on sattunud tõsistesse raskustesse ja 39 protsenti väitis, et hinnatõus on oluliselt pärssinud toimetulekuvõimalusi, teatas Havas.

Ka Venemaa kallaletung Ukrainale on endast märku andnud: ligi kolmandik, 30 protsenti, tõdes, et on just sõja mõjudest tulenevalt sattunud tõsistesse raskustesse või on need oluliselt pärssinud pere ostujõudu.

«Hiljutise koroonapandeemia mõjud on uute murede valguses tagaplaanile jäänud,» tõdes Havasi uuringute juht Mauri Sööt. «Kuigi Venemaa kallaletung Ukrainale on toonud meie inforuumi viimase poolsajandi kestvaima ärevusfooni, siis vahetult on eestimaalaste toimetulekut kõige laialdasemalt pärssinud üldine hinnatõus,» lisas Sööt.

Võrreldes keskmisega on hinnatõusu mõju kõige laialdasemalt tunda küsitluses osalenud madalaima sissetulekuga inimeste seas: neist, kelle igakuine netotulu pereliikme kohta jääb kuni 600 euro piiresse, on 69 protsendi rahaline toimetulek oluliselt pärsitud või sattunud tõsistesse raskustesse.