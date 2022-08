Vandaalitsejate ohver: kodurahu on nüüd mõneks ajaks rikutud

Valvesüsteem aitab varguseid ennetada

G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul on seesugused juhtumid viimasel ajal väga levinud. «G4S on sel suvel nõustanud mitmeid sissemurdmiste ja varguste ohvriks langenud inimesi nii Sakust kui ka Kiisa, Kasemetsa, Metsanurme ja Roobuka piirkonnast. On teada, et peale selliseid juhtumeid tunnevad inimesed huvi valvesüsteemide soetamise vastu – seda näitab ka nendes piirkondades mitmekordne päringute suurenemine. Ei varastata ainult hoovidest ja kuuridest – näiteks võttis meiega ühendust pere, kelle majja olid vargad tunginud. Ka aiast varastamine on jõudnud uuele tasemele. Näiteks on olnud juhtumeid, kus enne varguseid on nähtud hoovis lendamas droone, mis teevad kindlaks väärtuslike asjade asukoha ning näitavad varastele, kas keegi on kodus või mitte. Endiselt tasub valvas olla ka teada-tuntud ohumärkidest – ka Sakus nähti vahetult enne varguste lainet liikumas võõraid, kes väitsid end olevat ehitusmehed ning võõrasse hoovi «ära eksisid»,» selgitab Tarmo Pärjala.