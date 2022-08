Priit Treial lahkub Elektrilevi juhatusest

«Minul ja kolleegidel on kahju, et Priit otsustas Elektrilevist lahkuda. Samas mõistan, et pikalt ühel pool lauda istudes tekib mingil hetkel soov näha elu ka teiselt poolt lauda. Soovin Priidule edu uues ametis!,» kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.