Hesburger alustab Eestis koostööd kullerfirmaga Fudy

Hesburgeri tegevjuhi Kari Salmela sõnul on neil plaan koostöös Fudyga tuua turule uusi pakkumisi. Fudy on eestimaine toidu kojuveo äpp, mille kaudu saab tellida toidu koju, praegu on teenus saadaval Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas.