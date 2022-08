Solman: raha ei lahenda kõiki Ukraina põgenike majutamisprobleeme

Põgenikele vältimatu abi ja majutamiskulude hüvitamiseks planeeriti vahendid valitsuse reservi kevadel riigi 2022. aasta lisaeelarvega. «Tehnilise korraldusena lisatakse need nüüd reservi tegevuste loetellu, et raha saaks korraliselt taotleda ja eraldada,» selgitas riigihalduse minister Riina Solman. «Meie huvi on, et raha jõuaks esimesel võimalusel omavalitsusteni ja nendesse kulukohtadesse, kus on kõige pakilisem vajadus.»